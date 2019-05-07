貢寮鮑產季禁中國鮑輸台 蔡總統：政府照顧人民的決心不變

2019-05-07 13:19

〔記者林欣漢／新北報導〕今年貢寮鮑因受到中國貨傾銷影響，一度價跌滯銷，經本報獨家披露，經濟部拍板未來貢寮鮑產季將禁止中國鮑輸台，總統蔡英文今天訪視貢寮區漁會時提到該措施，強調「天氣會變，政府照顧人民的決心不會改變」，一定會保護台灣的產業。

本報3月在頭版獨家報導新北市「貢寮鮑」受中國鮑傾銷影響，有10多萬台斤滯銷，養殖業者並反映貢寮鮑價格由1台斤400元慘跌至300元。蘇揆立即啟動產地關懷等相關措施，4月底經濟部拍板，未來11月至隔年3月的貢寮鮑產季，禁止中國鮑輸台。

「天氣會變，政府照顧人民的決心不會改變。」蔡英文說，貢寮是全台養鮑魚最多的地方，品質很好沒有用藥，政府幫人民想方法，對中國進口的鮑魚加強檢驗，海巡、關務署加強查緝走私，不讓私貨破壞行情，每一年產期產量最多的時候，會禁止中國的鮑魚進入台灣，不會打壞行情，維持在水準以上，用具體措施保護台灣的產業。

蔡英文今天訪視貢寮區漁會，民眾高喊「小英加油」、「挺小英、顧台灣」，蔡英文也與婆婆媽媽們一同包起粽子，雖然包粽手法沒有很熟練，但相當專注認真，一連包了好幾顆，被婆婆媽媽盛讚「有進步」。

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