中國鮑魚6.8倍傾銷 貢寮九孔養殖業者哀鴻遍野

2019-03-25 13:43

〔記者林欣漢／新北報導〕今年貢寮鮑（九孔）盛產，但沒有天災卻有人禍！新北市貢寮區的養殖業者向本報反映，指今年貢寮鮑的價格從每台斤400元跌至300元，原因在於中國鮑以6.8倍的數量傾銷來台，打亂國內產地價格，政府卻沒有關稅配額制度，使得整個貢寮的養殖業哀鴻遍野。對此，相關單位表示，已在研議限制中國鮑進口。

新北市鮑魚生產合作社理事主席吳勝福指出，貢寮佔全台貢寮鮑9成的產量，一年約出產30萬台斤，根據財政部關務署統計數據，2018年從中國進口約204萬台斤的鮑魚，傾銷的數量是國內產量的6.8倍。

吳勝福說，貢寮鮑每台斤400元，中國鮑1台斤240元，挾帶低價、量大的優勢傾銷來台，導致現在的餐廳有8成是中國貨，貢寮鮑1台斤已經跌至300元，仍沒有廠商願意來收，去年沒有颱風來襲，產地豐收，目前貢寮還有約12萬台斤的貢寮鮑賣不出去。

吳勝福表示，雪上加霜的是，清明節前後氣候交替，即將進入俗稱「死亡期」的生產末期，大家都在搶收，而中國為鼓勵業者趕快採收，還祭出退稅優惠，3月退稅7％、4月11％，「叫我們怎麼活命？」

吳勝福認為，這是政府未做好關稅配額管制的惡果，應該比照進口香菇、蒜頭，有總量管制的配套，超過配額就加徵關稅，保護國內產業，不能放任中國貨傾銷。

新北市政府漁業及漁港事業管理處表示，日前已請農委會漁業署協調中央部會，研議於貢寮鮑盛產期間（11月至隔年2月期間），除貝苗外限制中國的活、生鮮鮑魚進口，經濟部國貿局表示，需提供中國大陸鮑魚及其產製品進口對相關產業有重大不良影響分析，作為參考，漁業署刻正研議中，市府配合提供資料。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/