中國鮑侵台 蘇揆：產期限制進口／農委會每台斤400元收購貢寮鮑 新北市府祭補助

2019-03-27

〔記者林欣漢、陳心瑜／新北報導〕「中國鮑」以量大、低價傾銷來台，造成本土新北市的「貢寮鮑」嚴重滯銷，引發養殖業者抱怨。行政院長蘇貞昌昨親自到貢寮現勘，當場指示農委會主委陳吉仲研議，以後每年十一月到隔年三月的貢寮鮑產季，應限制涉及不當傾銷的外國活體、冷凍鮑魚進口。農委會也將以每台斤四百元的價格收購貢寮鮑，拉抬穩定市場價格；另外，新北市將補助代工費及電費。

蘇貞昌指出，「貢寮鮑」利用潮間帶自然養殖，每年採收期很固定，在每年十一月到隔年三月盛產季節，責成農委會、經濟部了解中國等境外同類產品進口國家是否有傾銷等不當行為，予以限制，不能任由利用退補稅方式從事不當競爭。

陳吉仲說，鮑魚的進口分成活體、冷凍和調製（加工），將在「貢寮鮑」盛產期間，限制國外的活體、冷凍鮑魚進口來台，調製則准許進口。

新北市政府則表示，將「全額」補貼代工費、補助冷凍庫電費，將媒合養殖戶和加工廠，把貢寮鮑製成調理包，代工費每台斤三十元，加工後產品冰存電費每台斤約需二元，則將全額補助。

蘇貞昌說，境外進口水產、尤其中國的鮑魚，養殖用藥被嚴重質疑，請衛福部食藥署比照大閘蟹檢驗方式，務必加強進口鮑魚的用藥成分檢驗、嚴查嚴辦。另外，海委會海巡署、財政部關務署也要嚴格把關，阻絕境外違法走私進口。

蘇貞昌表示，希望國人對自己國家的產品有信心，農委會將以每台斤四百元價格先購買貢寮鮑，若市場情況允許，會先收購四、五千台斤。

每台斤300元為產地價

陳吉仲說，啟動收購對市場價格應有拉抬效果，若不夠後續還會再加碼，讓市場價格維持一定水準。

貢寮漁會表示，目前貢寮鮑仍可賣到每台斤三百六十元，可是經媒體報導價格可低到三百元，通路商恐就會用這個價格來採買，反而對漁民影響很大。

抱怨貢寮鮑遭進口貨衝擊的新北市鮑魚生產合作社理事主席吳勝福則說，每台斤三百元是產地賣給大盤、貿易商的價格，三百六十元是後端貿易商賣出的價格，提出警訊是希望政府官員重視，不要讓中國鮑不當傾銷到台灣打壞國內市場。

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