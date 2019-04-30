貢寮鮑11~3月產季 中國鮑禁輸入／不當傾銷威脅產業 政院核定禁令即起生效

2019-04-30

〔記者黃佩君、俞肇福／綜合報導〕今年貢寮鮑因受到中國貨傾銷影響，一度價跌滯銷，經本報獨家披露，行政院長蘇貞昌即赴產地關心，指示限制不當傾銷。經濟部昨拍板：因中國鮑恐對台灣相關產業造成重大不良影響，每年產季的十一月一日起到隔年三月三十一日止停止輸入，禁止令即日生效。

養殖戶感謝蘇揆解決困境

當初向本報反映困境的新北市鮑魚生產合作社理事主席吳勝福樂見經濟部的決定；貢寮區漁會總幹事林麗美也說，停止中國鮑進口是養殖戶多年的心聲，蘇揆解決貢寮鮑滯銷的困境，漁會與漁民都很感謝。

本報在三月份報導新北市「貢寮鮑」受中國鮑傾銷影響，有十多萬台斤滯銷，養殖業者並反映貢寮鮑價格由一台斤四百元慘跌至三百元。蘇揆立即啟動產地關懷等相關措施，包括貢寮鮑產季應限制外國產品傾銷、農委會以每台斤四百元價格收購等，新北市府日前表示四月就可完銷。

根據農委會統計，今年一到三月台灣進口鮑魚四三四公噸，其中八十八％是中國進口；而每年鮑魚產品進口量達三千多公噸，超過九成以上均為中國貨，例如去年就高達九十三％，顯示中國鮑持續對台灣產業產生威脅。

經濟部貿易局昨表示，「台灣地區與大陸地區貿易許可辦法」中規定中國貨品進口須符合兩個條件，包括不危害國家安全、對相關產業無重大不良影響。官員表示，由於相關機關提出具體資料，證實中國鮑魚輸入造成台灣產品市場受損，因此已不符合無重大不良影響條件；在主管機關報請行政院核定後，經濟部就停止輸入。

官員表示，禁止令已自二十六日生效，目前也同步變更中國相關產品輸入規定，明年產季到來前就可先行因應。

業者盼總量管制中國冷凍鮑

吳勝福則提醒，雖然活的中國鮑停止輸入，但還有中國冷凍鮑進口的問題，應至少做到總量管制，否則台灣養殖戶的生計還是受影響。

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