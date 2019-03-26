防低價傾銷 養殖戶盼嚴禁中國小鮑魚進口

2019-03-26

〔記者林欣漢／新北報導〕「中國鮑」以量大、低價傾銷來台，造成本土的新北市「貢寮鮑」嚴重滯銷，許多業者養殖池的貢寮鮑仍未撿收，隨著產季即將進入尾聲而陸續死亡，業者哀嘆欲哭無淚，實在捶心肝！

未撿收就會死亡 業者哀嘆捶心肝

台灣鮑魚俗名九孔，為鮑魚屬，俗稱小鮑魚，殼緣上排列了六到九個排水孔，東北角是養殖重地，貢寮區約有六十戶養殖業者。

貢寮區漁會總幹事林麗美指出，貢寮鮑養殖在天然的海岸邊，不摻加藥劑就體質強健，十多年前曾因近親繁殖造成免疫力降低，導致產業重創、幾近滅絕，養殖業者們不惜血本，透過不斷的混種改良，培育出健康、抵抗力強的貝苗，直到近年才重新養殖成功，並在新北市政府的輔導下，改名「貢寮鮑」加強行銷。

林麗美說，這些年來，多虧漁民永不放棄的毅力和政府的行銷宣傳，才將這個差點絕種的產業搶救回來，但在台灣自產的貢寮鮑銷售低迷期間，市場已習慣進口的廉價中國鮑，雖然貢寮鮑的品質遠勝中國鮑，卻面臨賣不出去的窘境。

貢寮鮑改良重生 年產值曾達60億

養殖業者楊裕馨表示，貢寮鮑過去年產值高達六十億元，他曾外銷到香港、日本、澳洲，想不到產業才剛有起色，又面臨中國低價傾銷的嚴重威脅，感慨「做心酸」！他並警告說，鮑魚是中國重點栽培的水產品，已在中國沿海大規模養殖，如果我國政府再不重視、解決問題，最後業者、消費者都是受害者。

「絕對不能再放任中國鮑傾銷！」業者吳鴻銘說，中國傾銷嚴重，政府卻未察覺，這是人為疏失，政府應該比照進口香菇、蒜頭，有總量管制的配套及關稅配額，並嚴格限制二十粒以上包裝的小型鮑魚不准進口，讓本土業者有生存空間。

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