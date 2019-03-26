養殖技術流中國 石斑出口值暴減30億

2019-03-26

〔記者簡惠茹／台北報導〕不只中國鮑衝擊台灣貢寮鮑，中國學走台灣養殖石斑魚技術，回打台灣就曾造成石斑魚出口值滑落近三十億元；中國農產品更頻頻走私台灣，去年就查獲八十七噸中國菇。台大教授吳榮杰說，面對中國強勢經貿壓力，台灣要增加進口管制恐怕不易，但起碼要好好守住八三○項對中國管制的農產品，不要自廢武功開放進口、更衝擊台灣農漁業。

學者籲守住830項對中管制農產

台灣石斑魚出口值在二○一四年曾經達五十八．五億元，後來因為技術外流中國，中國改良出龍膽石斑和老虎斑繁殖而成的「龍虎斑」，回頭銷往台灣，造成台灣石斑魚價格下滑，從池邊價最高每斤三百二十元，二○一六年曾一度跌到七十元的低價，出口值掉到二十九億元。

儘管台灣對中國管制八三○項農產品，包含國內生產大宗的茶葉、高麗菜和白菜，也包含一些重點農產品例如稻米、花生、大蒜、紅豆、香蕉，芒果，但是中國走私進來台灣的農產品仍然層出不窮。農委會國際處副處長林家榮指出，因地處鄰近，走私到台灣的農產品幾乎都來自中國。

中國香菇占走私最大宗

今年一月海巡署就曾在金門查獲六百多公斤從中國走私來台的香菇，發現走私香菇竟偽造生產地，貼上金門的產銷履歷。

國際處統計，去年中國菇是所有農產品走私最大宗，共查獲八萬七千多公斤；第二名是紅蘿蔔，共九千九百公斤；第三名茶葉，四千五百公斤；第四名為蒜頭酥、油蔥，共三千七百公斤；第五名是穀類製品，三千六百公斤；大蒜則是第六名，共三千兩百公斤。

台大農經系教授吳榮杰表示，用不合法的手段走私進來當然會對台灣農產品造成衝擊，除了以低價傾銷造成國內農產品價格下跌外，走私方式進來的農產品還可能有疫病和食安問題，海洋委員會應該跟漁業署多配合加強取締，否則對我農業衝擊影響太大。

吳榮杰指出，面對中國強勢經貿壓力，台灣能守住八百多項管制已經很不容易，在野黨、統派還要求開放、甚至設立自由經貿區，目前政府如果要再增加管制中國農產品，恐怕會有困難及政治壓力，但起碼一定要好好守住這八百多項管制進口的產品，不能自廢武功。

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