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    首頁　>　社會

    離譜！6歲童體內毒品量高緊急安置 母又被查獲吸毒

    6歲男童跟吸毒母親同住，住院體內被驗出安非他命毒品含量高，南投縣府緊急安置期間生母吸毒又被警方查獲，南投縣府向南投地聲請延長安置獲准。（記者陳鳳麗攝）

    6歲男童跟吸毒母親同住，住院體內被驗出安非他命毒品含量高，南投縣府緊急安置期間生母吸毒又被警方查獲，南投縣府向南投地聲請延長安置獲准。（記者陳鳳麗攝）

    2024/10/27 15:15

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕離譜！南投縣6歲男童持續發燒住院，因其母親有藥物濫用紀錄，男童驗出體內有安非他命毒品，南投縣府緊急安置男童，其生母上月底又被警方查獲吸毒，而男童體驗安毒含量成分仍高，南投縣府為怕男童返家又陷危險境，向南投院聲請延長安置獲准。

    該名6歲男童是在今年6月因一直發燒不退而住院治療，院方因其母親有吸毒前科，因此也為男童檢驗，結果在其體內驗出有安非他命毒品含量，7月檢驗報告出爐後即通報南投縣府，由縣府緊急安置男童3個月。

    男童安置期間，其母親和生父都有探視接觸男童，兩人都與男童有互動，但生母情緒不穩定，會哭著問小孩會不會對媽媽生氣，讓小孩不想面對母親的情緒，有想離開的動作。

    男童有發展遲緩情況，且體內毒品含量仍高，縣府在考量安置期滿後是否讓小孩回家時，其生母上月底又被警方查獲吸毒，雖男童吸入毒品原因尚待調查釐清，但其生母仍在孩子安置過程中持續吸毒，若在安置期滿讓其返家，恐怕再讓男童陷入困境。

    南投縣府考量男童生母經濟不穩定且在吸毒，生父也有吸毒前科，是否能接手照顧男童需要進一步評估，而社工訪查後發現，男童的親人無人可幫忙照顧，因此向南投地院聲請延長安置，南投地院法官考量男童的最佳利益，同意延長安置3個月。

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