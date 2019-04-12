防堵中國鮑奏效 貢寮鮑4月可望完銷

2019-04-12

〔記者林欣漢／新北報導〕本報三月底獨家披露新北市「貢寮鮑」（九孔）受中國傾銷影響，價格下滑、滯銷，引起各界關注，連日來吸引不少民眾前往搶購，採購量已顯著增加，產地價格也有提升，預計四月可銷售完畢。

去年沒有颱風，新北市今年的「貢寮鮑」盛產，但是受到「中國鮑」低價、大量傾銷來台影響，「貢寮鮑」賠本也賣不出去，養殖業哀鴻遍野。本報上月底報導後，引起蘇揆重視，隔天立即到產地現勘，並指示農委會主委陳吉仲研議，以後每年十一月到隔年三月的「貢寮鮑」產季，應限制涉及不當傾銷的外國活體、冷凍鮑魚進口。

此外，農委會同意以每台斤四百元的價格收購「貢寮鮑」，拉抬穩定市場價格，新北市政府也提供代工費及電費補助。

新北市鮑魚合作社理事主席吳勝福說，經媒體報導，農委會每座養殖池購買三百台斤，現在貿易商幾乎每天都來採購，假日也有不少遊客前來挑選盛產的貢寮鮑，業者相當感激。

貢寮區漁會總幹事林麗美說，預計剩餘產量能在四月銷售完畢，養殖戶在下一季可安心投放新苗。

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