旗津春吶沒向主辦廠商收租金？ 潘恒旭改口有收

2019-05-06 16:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕旗津春吶結束3天活動，市議員黃文益今早質詢時，觀光局長潘恒旭表示沒向主辦單位收租金，但下午受訪時，又改口說有酌收15萬6千元租金，民進黨則呼籲檢調調查，潘恒旭強調「歡迎來調查！」

民進黨市議員黃文益今早質詢觀光局，旗津春吶是收門票的營利活動，高市府有向主辦單位（無成娛樂文化公司）收取租金嗎？

潘恒旭回答說「沒有」，他強調春吶是幫高雄帶來人潮，且配合反毒宣導，且旗津春吶3天沒有任何一件毒品案，不像墾丁。

民進黨高雄市議會黨團隨後於中午發表聲明，指依春吶主辦單位提供的資料，3天共賣出約1萬6千張門票，包含1萬4千多張單日票，每張2000至2500元；3日票賣出1千多張，每張售價3800元，門票收入約4000多萬元；另現場開放38個出租帳篷，每個租金1天6千元，還有10部小餐車租金3天1萬元，總計攤商租金收入約78萬元。

民進黨團表示，春吶人潮不如預期，攤商虧損連連，主辦單位卻坐收門票收入與租金，連場地費用都不用支付，成為唯一贏家，質疑市府是否涉嫌圖利廠商？

對此，潘恒旭下午參加高雄市十大伴手禮活動，面對媒體詢問時改口說，春吶有向主辦單位酌收15萬6千元租金，至於為何說法不一？他表示因為是小錢，所以上午沒講。

針對民進黨呼籲檢調介入調查，潘恒旭回應說：「歡迎來調查！但檢調應該不會浪費資源來查。」

對於外界對此次春吶的批評，潘恒旭表示，高雄應該展開雙手，歡迎來高雄辦活動或投資的人，高雄待客之道是熱情，而不是拿放大鏡去看人家哪裡做不好，他覺得這種待客之道很不OK。

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