人超少！他PO高雄春吶空拍影片打臉潘恒旭：別再狡辯！

2019-05-05 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕今年春吶移到高雄舉辦，改成售票入場，潘恒旭表示第二天門票就售出1萬張，但遭網友踢爆「根本超少人」，其中攤商更是苦不堪言，潘恒旭面對質疑竟直接在網路上回嗆網友「沒眼睛」，如今網友PO出空拍影片打臉大嗆「別再狡辯！」。

先前因網友質疑高雄旗津春吶「超少人」，讓高雄觀光局長潘恒旭在網路上跟網友言語交鋒，今（5）日粉專「打馬悍將粉絲團」在臉書PO出完整空拍影片，怒嗆「人真的超少的，潘恆旭不要再狡辯了！」，可以看到影片中人潮零散，跟過去屏東春吶相比確實相差許多。

網友看了笑翻，紛紛留言大酸「超多的呀！超多空位的啊」、「不得了！50億商機耶！這些人每人要消費8000萬喔！」、「能把春吶辦到如此境地也是蠻厲害的！」、「你這樣太亮當然人很少，你把他弄的黑黑的再看看是不是不一樣」、「呼叫韓粉快來支援」、「比一般夜市的人群還少耶」。

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