被笑春吶人少 潘恒旭到她臉書嗆：會落選不是沒原因

2019-05-06 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕「春天吶喊音樂節」（春吶）今年首度移師到高雄旗津舉辦，人潮卻被外界認為不如預期，觀光局長潘恒旭昨在臉書貼出現場照片，被時代力量新北黨部副執行長曾柏瑜發現，現場還有空地且還有人可以躺著，潘為此嗆曾「要學王浩宇嗎？」還跑到曾臉書留言嗆「會落選不是沒有原因」。

邁入第25年的「春天吶喊音樂節」（春吶）首度移師到高雄旗津舉辦，潘恒旭4日在臉書貼出現場照片，曾柏瑜在調亮照片後意外發現，現場還有空地，直呼「算你1000人都還嫌太多。」潘為此嗆曾「要學王浩宇嗎？」還跑到曾臉書留言嗆「你（妳）會落選不是沒有原因，用照片說故事，好棒」。

針對潘的舉動，曾於臉書再度發文回應，強調她只是將潘自己在臉書上po的照片抓下來調亮而已「如果現場真的如您所說的飆破萬人，怎麼連自己拍的照片都人煙稀少呢？」曾也說，潘作為高雄觀光局長，對活動成敗批評只看自己想看的，各大新聞版面都報出攤販生意慘淡，潘仍堅持攤販發大財。

曾也質疑，春吶音樂祭歷年都是舉辦給獨立樂團的音樂祭，結果一到高雄卻變成市府歌廳秀、議員造勢晚會，這樣的春吶豈止是變質，根本是崩壞至極。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/