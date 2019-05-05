無法發大財！春吶主動降租仍慘賠 人潮稀疏店家超無奈

2019-05-05 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕春吶今年首度移到高雄旗津舉辦，高雄市觀光局長潘恒旭表示賣出1萬張票，有網友PO出空拍影片，大嘆「超少人」，今（5）日有店家向臉書粉專大嘆人太少，生意完全入不敷出。

綜合媒體報導，日前有店家表示只賣出了4根香腸，門可羅雀的人潮及陣雨讓生意的慘況加劇，而今天粉專「只是堵藍」在臉書上發出了他和一位不具名店家的對話，店家透露原先一個9平方公尺的攤位3天竟要價6萬元，讓老闆完全沒意願，後來主動降價至3天2萬元，才勉強承租。

沒想到正式的活動人潮跟高雄市觀光局長潘恒旭講的完全不同，稀疏的人潮讓他們3天的生意乏人問津，只賺了合計8000元，慘賠讓店家憤怒舉起寫著「人進不來，高雄進棺材」的黑板，可說是相當無奈。

網友看了非常感嘆，紛紛留言表示「含導真是為國為民阿，圖利了廠商，發大財」、「再相信『發大財』啊」、「開心之餘覺得傷心，高雄什麼時候成了無能政客的提款機了」、「跟著禿子走，春吶客進不來，香腸賣不出去，攤販大賠錢，春吶公司發大財。」、「4個月就讓高雄變得這麼慘，還有一堆製杖要讓這隻處理台灣4年」、「香腸出不去人進不來，高雄花大財」。

粉專「只是堵藍」貼文：

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