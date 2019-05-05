馬英九拋政院併入總統府 張亞中酸：治理不良與權力不夠大無關

2019-05-05 11:19

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九昨拋出未來政府可考慮把行政院併入總統府，將現行「半總統制」改為總統須直接對國會負責，已表態參選總統的孫文學校總校長張亞中今表示反對，更酸馬在位期間立院多數在國民黨手中，治理不良並非總統權力不夠大所致。

對於馬英九主張行政院直接併入總統府，總統即行政院長。張亞中今指出，政治人物治理不好國家時，最常用的藉口就是「權力時間不夠久、權力不夠大」，因此，總是要求再連任，尋求權力極大化。馬英九的言論正是這個「權力要大」邏輯下的產物，特別是馬英九在位期間，立法院的多數都在國民黨手上，可見，治理不良並非總統權力不夠大或行政院長權力太小所致。

張亞中說，馬英九應了解，我國憲法立憲精神原為內閣制，只是經過動員戡亂臨時條款、李、扁的7次修憲。修成一個目前權責不分、總統有權無責的憲政制度。

張亞中指出，馬英九的主張雖然有助於解決權責不分的現象，但是「贏者通吃」的大總統制，並非憲政學者與全球政治實踐所公認的最好制度，更不符合台灣目前認同高度分歧的社會。徒然將行政院併入總統府，不能避免行政立法分屬不同黨派、而形成政黨惡鬥的情事，「贏一票就是贏」的「贏者通吃」大總統制也更容易讓民粹主導台灣、社會對立更為激烈而已，非國家人民之福。

張亞中表示，若他當選總統，即刻開啟修憲作業：一、 以內閣制為目標。二、 將立法委員增加為200名，其中不分區與區域立委各半，且採最合理的德國聯立制。三、 為使小黨、弱勢有機會進入立法院共商國事，取得席次得票率降到3％，政黨補助標準降到得票率的1％。四、 承諾2022年地方選舉前完成立法院修憲，地方選舉時併行修憲公投，由人民做最終決定。

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