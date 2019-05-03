獨家》三中案 北院將評估馬英九是否限制出境

2019-05-03 06:06

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九日前舉辦經濟論壇，找來國民黨內有意角逐總統大位的大咖與會，引起各界矚目，但馬仍深陷三中案，被列為違反7年以上重罪的證券交易法被告，台北地院審理中，由於當初偵查期間，馬身為卸任總統受限國家機密保護法境管3年規定而未被限制出境，本月20日將期滿3年，據了解，北院合議庭將針對是否有必要限境馬一事進行評估。

卸任總統境管520期滿

據悉，從5月開始至7月為止，北院並無傳喚馬英九的既定庭期，而同案其他被裁定限制出境的被告中，假使之後有人以馬英九未被限境為由作為抗辯，當作聲請解除限境的理由，合議庭經評估後，若認為有需要針對馬是否應限境進行討論，不排除會以安插臨時庭的方式，傳喚馬到庭陳述意見。此外，也不排除合議庭會詢問蒞庭檢方的看法。

台北地檢署去年7月起訴三中等案後，將148宗卷證移審北院，內容曾「提醒」合議庭，指替馬處分黨產的中投公司前董事長張哲琛、中投前總經理汪海清，以及涉侵占中影股款案的蔡正元妻子洪菱霙等3人，當初被北檢限制出境的強制處分將於同年8月10日解除，北院因此提早於8月3日開庭，研議是否維持張、汪、洪3人的強制處分，最終裁定3人繼續限制出境。

而馬英九受限於國家機密保護法，卸任總統3年內須境管等相關規定，因而在三中案偵審期間，從未被限制出境或通知境管，但就在北檢起訴並將全案移審北院後，洪菱霙的律師就曾當庭質疑，指馬身為同案遭起訴的被告，卻沒被限制出境為由進行抗辯。

依國家機密保護法規定，核定國家機密的公務員，離職3年內若須離境，須得到主管機關首長核准。馬身為卸任元首，其在管制期限內若要出國，應向總統府提出申請。而就在2016年6月，馬卸任總統還不到1個月，就曾申請赴香港出席「卓越新聞獎」頒獎典禮，最後被總統府以訪港風險難控管等理由否決。

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