建議「行政院併入總統府」 馬英九：讓總統直球對決回應民意

2019-05-04 12:29

〔記者黃欣柏／台北報導〕前總統馬英九上午出席台大社科院「第十屆半總統制與民主學術研討會」」，會中提到我國行政雙首長制度長期被詬病有權無責、權責不符等問題，建議政府直接把行政院併入總統府，將現行「半總統制」改為總統直接對國會負責，讓總統必須「直球對決」來回應民意。

馬英九指出，一般民眾其實分不清楚國防、外交、兩岸等政策在慣例上的職權分工，只會認為「我選你，你就要負責」，尤其行政院長也還是總統任命，但現行制度沒有機會讓總統去了解民眾在意的政策。

馬英九建議，未來若有機會調整中央政府體制，應把行政院合併到總統府，體制會變成一府四院，但實際還是五權體制，這時總統職責上就是行政院長，每年2月與9月要到立法院進行施政報告，而此時立法院已「無閣可倒」，因此也就沒有倒閣權。

馬英九認為，如此一來總統才可以掌握到國情資訊，並直接「直球對決」回應民意，做出該做的決定。不過馬也坦言，修憲困難是一個問題，他不是要主張立刻修憲，只是希望大家思考中央政府體制的權責問題。

對於馬的說法，現場與會者質疑，在此制度下若有政黨完全執政，國會將無法達到對行政權的監督、制衡效果。對此馬英九則表示，監督機制的問題不能怪總統，是因為選舉沒有選好，不過像地方政府出現這種情形時，議會也只是監督力量沒那麼強，不至於到無法監督。

對於自己總統任內兼任國民黨主席，馬英九則解釋，初期他並不願意兼任黨主席，是因為後來有行政院長抱怨在黨內政策溝通上出現困難，他才決定兼任，不過他並不是想要「黨政一體」，而是要「以黨輔政」。

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