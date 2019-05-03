韓國瑜批馬政府表現 朱立倫：台灣經濟的確需向上提升

2019-05-03 13:27

〔記者楊心慧／台北報導〕高雄市長韓國瑜公開批評馬政府經濟表現，新北市長朱立倫表示，經濟好壞是民眾的感受，不是針對個人的批評，台灣經濟的確需向上提升，要走出自己的路。

朱立倫上午前往松山慈惠堂，被媒體問到怎麼看韓國瑜批評馬前總統？朱立倫先是說：「有嗎？」媒體說是批評經濟不好的部分，朱立倫則表示，經濟好壞是民眾的感受，不是針對個人的批評，的確台灣經濟需向上提升，要走出自己的路。

朱立倫指出，他前兩天曾在論壇提到，過去有段時間台灣太重視高科技，太重視硬體生產忽略軟體、重視製造業忽略服務業，都是造成台灣無法經濟共享的重要原因，也是低薪原因，所以說要拚全民經濟，不要拚富民經濟。

至於鴻海董事長前往白宮與美國總統川普見面，朱立倫表示，郭董主要是去談威州投資案，美方最關心的一定是以美國利益做考量，他的身份還是鴻海董事長、威州的投資者，美方現在最關心的事情是對美投資有沒有實現。

朱立倫說：「對我的立場來說，我在前兩天的經濟論壇中，最大的呼籲就是台商回來吧！擔任中華民國總統，一定都要想辦法讓所有的台商回來，讓經濟收益在台灣。」

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