提名機制出現髮夾彎？ 國民黨緊急澄清

2019-05-04 18:03

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天下午受訪時說，不論主動或被動參與，只要是參加黨內「初選」者，一定要繳交工作費，並且一定要「登記」，引發外界聯想，是否原本已經確定朝向訂立特別提名辦法，取代辦理正式初選的方向出現髮夾彎？文傳會傍晚緊急說明強調，現階段研議方向仍是由中常會授權的提名協調小組，徵詢評估主、被動者，代替過去的初選登記方式。

文傳會指出，有關國民黨第15屆總統與副總統初選特別辦法，組發會現階段仍在研議中，現階段研議方向未變，預訂在5月15日將特別辦法提報中常會決議，5月22日則會再行提報中常會通過作業要點與期程。

外界好奇「被動」參選的高雄市長韓國瑜是否可以不必繳交作業費，或由他人代繳。文傳會說，有關每位參選人應繳的選務作業費，金額暫定為500萬元，「款項來源並未加以限制」，至於相關選務細節仍需待中常會決議後另行公布。

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