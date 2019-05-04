王金平嘆初選規則：若我們要什麼黨中央都能尊重就好啦

2019-05-04 10:33

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨已定調將韓國瑜納入總統初選，並不排除改採「全民調」，曾直斥「轉彎、不公平」的前立法院長王金平今天受訪表示，黨中央一旦確定辦法，他會遵守，但被問及其他相關規則時，仍忍不住吐苦水說：「現在有什麼辦法？都是黨中央再決定，如果我們要什麼黨中央都能尊重，那就好啦！」

王金平上午到大直高中參加民間後援會健走活動，王受訪時表示，總統初選「三七制」（黨員投票3成、民調7成）是以前中常會通過辦法，現在還沒有改，提名辦法也還沒出爐，既然黨中央邀他「吳王會」交換意見，他有權反映意見，不用特別當一回事，但他強調，黨中央一定要符合民主原則，必須公平公正、不要因人設事，一旦提名辦法確定，當然都會遵守。

被問及黨中央堅持全民調是否覺得不受尊重？王金平「ㄟ」了一聲說，這是中常會的權責，如果要改用新的辦法，也是他們的權利，予以尊重，對於要不要舉行辯論、政見會、論壇，也都遵照黨中央決定。

媒體追問「沒有辯論可以接受嗎？」王金平回應，現在有什麼辦法？都是黨中央再決定，「我們要什麼黨中央都能尊重那就好啦」，但他說，民主嘛，自己的意見其他候選人也未必能接受，所以讓黨中央考量，該表達的意見他都表達，黨中央也應該重視、納入、考量。

對於朱以球隊比喻國民黨員，呼籲黨內不要自毀投手，王金平表示，本來就是啊，要全黨且全民過半支持才能達成目標，明星是靠個人，但其他團隊、支持者一定要團結。

此外，王金平最近積極提升網路聲量，除了上網紅脫口秀節目「博恩夜夜秀」跟主持人博恩大玩快問快答，也延攬到過去曾任台北市長柯文哲競選辦公室發言人的蔡峻維，加入「公道伯團隊」協助文宣與網路操作，王金平說，團隊年紀平均30歲，會有更多年輕人陸續加入。

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