吳朱會後 朱立倫籲所有參選人組金牌聯盟、藍軍大智庫

2019-05-04 12:13

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人朱立倫今天上午赴中央黨部與黨主席吳敦義會談後，出面召開記者會說明會談過程，他除重申一貫的四個「必須」，呼籲藍營各方參選者的「黃金陣容」應該轉為「金牌聯盟」，並籌組「藍軍大智庫」，把大家的政見匯集在這個大智庫中，做為明年大選藍營的共同政見。

對於未來是否應該舉辦辯論會，以及無論是主動參選人或像韓國瑜這種「被動參選人」都應該同台辯論的問題，朱立倫表示，目前大家沒有提到相關細節，但他認為，辯論應該不分「主動」或「被動」，「我相信是沒有人有例外的！」

他並指出，在場坐陪的國民黨副主席兼秘書長曾永權有提到日後至少會辦政見會，至於是否轉為辯論會，目前仍在研擬中，他相信多數參選人都希望透過辯論，把自己的政見與想法明確告訴選民，他請大家放心，國民黨的辯論會不會淪為人身攻擊，只會比好不比爛。

日前吳敦義與另一位總統參選人王金平「吳王會」時，王金平帶了一篇題為「他們與蠢的距離」的剪報文章給吳敦義，外界解讀是在諷刺黨中央為了韓國瑜、郭台銘改變遊戲規則，今天朱立倫則是拎了一盒起司蛋糕來見吳敦義，引發外界聯想別有用心。

朱立倫對此澄清，其實並沒有特別的涵意，他過去每次與吳敦義見面，都會帶伴手禮，今天帶來的蛋糕，是平常太太都會買給他吃的，自己只是覺得應該帶來分享，讓大家吃吃看。

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