不甩「三七制」幫韓除障礙？ 吳敦義：不要想像力太豐富！

2019-05-04 14:58

〔記者陳昀／台北報導〕前立法院長王金平主張國民黨總統初選維持「三七制」，但黨中央轉回全民調幾乎已定調，國民黨主席吳敦義出席五四一百週年紀念會，會前接受媒體聯訪時對此表示，過半參選人都有此想法再商量看看，被問到是不是在幫韓國瑜剷除障礙，原本要結束談話的吳敦義立刻大聲回應：「沒有在為誰剷除障礙，千萬不要想像力太豐富了喔！」

面對王金平多次主張初選維持「三七制」，吳敦義回應，是中常會多數意見主張全民調，加上辦事單位認為黨員遍及歐、美、澳洲等地，加入黨員投票會讓時間再延後，假設過半參選人都希望保留黨員投票，那再商量看看，他強調，黨的初選規劃未必能得到每位參選人的完全同意或不同意。

被問到是在幫韓國瑜剷除障礙嗎？原本要結束談話的吳敦義立刻大聲回應：「我們沒有為誰剷除障礙的意思，千萬不要想像力太豐富了喔！」

此外，記者提問「韓國瑜昨天對自經區的看法會不會衝擊民調？」吳敦義沒有正面回答題目，並糾正記者說，那個不要叫自經區，因為自經，那個「經」的諧音不太順口，因此很多人都叫「自貿區」。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/