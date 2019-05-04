六堆金平之友會成立 王金平：獲提名會組最強聯盟

2019-05-04 17:20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕前立法院長王金平今天（4日）下午3點半到位屏東縣竹田鄉的六堆忠義祠，出席屏東六堆客家鄉親金平之友會成立活動，媒體問他，對於朱立倫跟吳敦義主席見面時說要組金牌陣容一事有何看法，王金平說，未來若能獲得提名，會組一個真正最強聯盟。

媒體首先詢問王金平，「朱立倫跟吳主席見面時有談到組金牌陣容」 一事，王金平先是回答，「那看中央怎麼規劃」，媒體接著再問，「心目中的金牌陣容是什麼樣子？」他則回答，那個是朱立倫前主席的構想，未來他能夠取得提名的話，當然另外會有自己的構想，組一個真正最強聯盟或者是團隊。

媒體又問，「所以你自己會組一個最堅強的陣容」，王金平說，當獲得提名以後，當然會跟黨中央來配合，一起來組成一個輔選團隊跟陣容。

王金平還說，今天到屏東忠義祠，主要是六堆客家的好朋友們，大家共同組一個王金平之友會要來支持他競選，如今已經有好多縣市都成立了，可說是遍地開花，每個地方都有好多個金平之友會，明天（5日）早上10點在屏東縣農會也會有一個成立。

王金平今天到場時，忠義祠已坐滿大批熱情的客家鄉親，不斷有人喊「王總統」，也有人喊「總統好」，氣氛十分熱烈；屏東六堆客家鄉親金平之友會由前萬巒鄉長林昌德擔任會長，他盛讚王金平十分關心客家鄉親與客家事務。

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