韓國瑜參選得交500萬、參加政見會 吳敦義：沒有特權

2019-05-04 14:48

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨將高雄市長韓國瑜納入總統初選並採全民調幾乎成定局，黨主席吳敦義下午受訪表示，沒有特權，不管是不是被動都必須交初選作業費及參加政見會，對於前立法院長王金平仍主張「三七制」，他也回應，過半參選人都有此想法再商量看看，被問到是不是在幫韓國瑜剷除障礙，原本要結束談話的吳敦義立刻大聲回應：「沒有在為誰剷除障礙，千萬不要想像力太豐富了喔！」

吳敦義下午參加泛藍團體舉辦的五四運動100週年紀念會，出席活動前接受媒體聯訪，被問及韓國瑜要不要交初選作業費500萬元，吳敦義表示，無論主動或被動，只要參加初選就要交工作費、登記，否則對其他人怎麼公平？媒體追問「韓粉幫他登記繳錢行嗎？」吳回應，當然可以，只要有委託書，就算手續完備。

吳敦義表示，初選一定會有政見發表會，否則都沒有政見會大家也會覺得怪，但互相詰問的辯論不在規劃內，不過，若多數參選人認同初選應該開放觀眾發問，那麼無論是不是被動參選，都必須回答，屆時也許已會邀請全部或部分公正媒體參與。

面對王金平多次主張初選維持「三七制」，吳敦義回應，是中常會多數意見主張全民調，加上辦事單位認為黨員遍及歐、美、澳洲等地，加入黨員投票會讓時間再延後，假設過半參選人都希望保留黨員投票，那再商量看看，他強調，黨的初選規劃未必能得到每位參選人的完全同意或不同意。

被問到是在幫韓國瑜剷除障礙嗎？原本要結束談話的吳敦義立刻大聲回應：「我們沒有為誰剷除障礙的意思，千萬不要想像力太豐富了喔！」

此外，記者提問「韓國瑜昨天對自經區的看法會不會衝擊民調？」吳敦義沒有正面回答題目，並糾正記者說，那個不要叫自經區，因為自經，那個「經」的諧音不太順口，因此很多人都叫「自貿區」。

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