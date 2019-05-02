蹭藍綠聲量？柯文哲左拉胡志強、右見陳水扁

2019-05-02 11:23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲雖未鬆口是否參選2020，但近期卻是動作頻頻，不但找來現任旺旺集團副董事長的前台中市長胡志強進入台北市政府大陸小組，本週末還可能和前總統陳水扁同台，外界解讀柯文哲藉機蹭藍綠聲量。

本報今獨家報導，台北市長柯文哲預定六月第三週赴上海參加雙城論壇，台北市議員許家蓓發現，台北市政府大陸小組悄悄洗牌，新任委員增加4名台商也入列，外界質疑柯藉此蹭藍營關係。

柯文哲今早出席「花蓮縣豐濱鄉第一屆Fashion Show及美食產業系列活動」北上宣傳記者會前接受媒體聯訪，他解釋，「啊唷，不是啦！，這主要是副市長蔡炳坤也有推薦。

柯直言，後來想想，大陸小組當然是要找熟悉大陸事務的，「不然難道是要找那個跟大陸完全沒有關係的人來嗎？也沒有道理啊！」他還強調，「我跟胡志強本來就不錯，本來就認識啊！」

此外，柯文哲日前受訪稱阿扁是政治問題，但5月5日阿扁新書發表會，卻可能促成另類「柯扁會」。柯回說，「見阿扁還好吧！」不要忘記，他以前還是阿扁醫療小組的召集人。

柯文哲指出，陳水扁當過一任市長兩任總統，雖然阿扁講的話不需要全部贊成，「但是他講的話還是提供很多訊息，他還是有很多經驗」柯文哲認為什麼都可以看，「聽一聽，但不是聽了他的話百分之百要照他的話做。」

至於「柯扁會」會不會加分？柯沒有正面回應，反指口述歷史做完，就是歷史的一部分，他也有交代文獻館要保存馬英九跟郝龍斌的文獻，「其實我對歷史蠻有興趣的，很多東西我都覺得要整理起來。」#

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