北市府大陸小組洗牌 胡志強入列

2019-05-02

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲預定六月第三週赴中國參加台北、上海雙城論壇，台北市議員許家蓓發現，台北市政府大陸小組悄悄洗牌，新任委員增加四名台商，還有現任旺旺集團副董事長的前台中市長胡志強；她說，大陸小組總共二十五名委員，比起上屆名單，新名單濃濃商業氣息，商界委員從四人增為七人，提醒柯莫忘中共「以商逼政，以經促統」。

商界委員從4人增為7人

大陸小組原有十四位府外委員，有十一位委員留任，有三人未續聘，包括不滿柯文哲為「兩岸一家親」道歉請辭的實踐大學副教授賴岳謙，另有警察大學公共安全系副教授董立文、旺台環境文化基金會董事長蔡衍榮。

這屆大陸小組府外委員增為十七人，新聘六人除胡志強、國際關係學者寇健文，柯文哲另安插四名台商，包括南京市台商協會會長林銘田、杭州台商會長劉光榮、昆山台商會長宗緒惠、嘉興市台商會長劉榮達，商界委員從四人增為七人。

蔡炳坤︰是我推薦胡出任

據了解，胡志強三月廿六日曾赴北市府拜會柯文哲，指是純粹去祝福甫上任的子弟兵、台北市副市長蔡炳坤，沒其他特別用意。但知情人士表示，胡當時表示願幫忙北市國際、兩岸交流，柯也樂意廣納各方意見。

蔡炳坤昨受訪強調，是他推薦胡志強擔任大陸小組委員，畢竟胡外交官出身，熟悉國際及兩岸事務，擔任台中市長十三年，跟中國做很多文化交流，也曾出席廈門海峽論壇，在中國也有人脈；不一定要用政治角度看待此事。

許家蓓指出，大陸小組名單商業氣息重，加上胡志強與中國關係密切，令人聯想柯文哲對中國態度，已不僅是政治意識形態上友中，還學高雄市長韓國瑜對商界遞橄欖枝，擔心柯會掉入中共「以商逼政，以經促統」陷阱，提醒柯與中國交流要捍衛主權。

北市府發言人劉奕霆表示，歷屆小組成員皆邀請各領域專家學者，並提供相關資訊與建議作為市府參考，並無針對特定對象或立場。

台北市長柯文哲迄今仍未鬆口是否參選二○二○，有消息人士指出，關鍵在於雙城論壇何時舉辦，中國不可能讓柯文哲頂著「台灣的總統候選人」身分到上海去，在那之前，柯文哲恐怕都不會表態。

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