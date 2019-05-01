扁案可能重啟審理 柯文哲：我們對面的都敢處理毛澤東了！

2019-05-01 10:00

〔記者沈佩瑤／台北報導〕前總統陳水扁家族擁有的「海角七億」涉洗錢，遭瑞士檢方凍結長達11年之久，今天傳出瑞士司法部近日透過司法互助管道密函法務部，台灣高等法院極可能因這紙瑞士密函，在大選前重啟扁案審理，震撼國內政壇。

對此，台北市長柯文哲今天早上主持里長座談會前接受媒體聯訪，他直言，連中國這樣的極權國家都敢把毛澤東蓋棺論定了，台灣作為一個民主自由開放的國家，應該還是有能力把扁案了結，他認為政治問題政治解決，這是他的態度和想法。

柯文哲說，老實講，他當時主張小英總統一上任就去解決了，2016是最好解決的時間，拖越久，到選前，怎麼做都怪怪的，各種傳言太多。

他強調自己主張扁案要結束，要把它了結，結束也不是說呼嚨過去，什麼都沒有交代，比方說錢的來源，到底發生什麼事。

他指出，不過政治問題政治解決啦，應該做個交代，把這案子結束掉；「我每次都說我們對面都可以處理毛澤東了，不管三七開還是怎樣」，對岸都敢把毛澤東蓋棺論定了，這麼威權的國家都敢了，台灣作為民主國家，自由開放，應該還是有能力把扁案了結，他固然有他的貢獻，但有哪個地方不好，或是錢到底是去哪了、怎麼來的。

「我的結論是這樣啦，2016不處理，現在2019要處理，哇，這就變成拆炸彈了，有人敢去拆炸彈嗎？」

談到是否支持特赦陳水扁，柯回應，特赦是這樣啦，也不會是無條件特赦啊，「現在保外就醫也是到處趴趴走，這也是怪啊！」所以他是主張不要說特赦，應該說把這案子做結束，政治問題政治解決，這是我的態度，我的想法。

柯最後嘆口氣說，「很久之前我就跟蔡總統講過，不過當時沒有做，我看現在不容易啦！」

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