「扁柯會」被解讀2020結盟？ 陳致中：馬英九要來也會見

2019-03-02 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨天到高雄探望前總統陳水扁，引來外界遐想。不過陳水扁之子陳致中強調，醫師關心病人是天經地義，他也說阿扁立場很清楚，任何人有誠意來拜訪，他們都心存謝謝，「就算是加害扁案的馬英九要來也會見。」

陳致中今天在臉書發文，柯文哲在訪問陳水扁時沒有談到選總統。他也強調，醫師關心病人，是天經地義也是人情之常、是再自然不過的事情，有人能自行想像什麼結盟2020，真的是匪夷所思、不知所云。陳致中指出，這幾年來柯P已經好幾次去看阿扁，有來高雄就會想到來關心一下，扁家都很感謝，「不要什麼事都把它政治化、妖魔鬼怪化，台灣真的不需要這種無聊的造謠。」

陳致中又說，有媒體提到台南立委補選候選人郭國文團隊曾透過他聯絡欲拜訪阿扁總統，卻遭拒絕。陳致中痛批，「這完全是子虛烏有、胡說八道，根本沒有任何人跟我聯絡過。」他也表示，阿扁的立場很清楚，任何人士只要有誠意、是善意的想要來拜訪關心請益，扁家都心存謝謝，「就算是加害扁案的馬英九要來也會見。」

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