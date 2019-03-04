見李登輝、陳水扁操作棄英保柯？ 柯P斥：頭殼壞去！

2019-03-04 10:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲近期接連拜訪前總統李登輝、陳水扁，外界質疑是為操作棄英保柯。柯今受訪被問及此事，他認為不管是拜訪李登輝、陳水扁都是很自然的事情，要外界不要整天陰謀論，「頭殼壞去！」

柯文哲今早出席教育局活動後接受媒體聯訪，他表示，每隔一段時間就會去見李登輝，只是前陣子因為李住院，他身為醫生不太喜歡去醫院看病人，每次去問東問西反而造成對方醫生的壓力，就等李出院後，身體恢復較好才去拜訪，「所以見李登輝這蠻自然的啊，因為我每隔一段時間就會去看他啊！」

至於陳水扁，柯也說自己每到高雄，有時間就會去拜訪，且還強調自己跟阿扁之間還有「醫病」這樣的特殊關係存在，所以不管阿扁如何，他們總是醫生跟病人之間的關係，就去看一看神經學的變化現在怎樣，「過去一整年去高雄沒有去看他，反而覺得怪怪的。」

柯還說，就他看來，阿扁當過一任市長、兩任總統，總是知道很多東西，有時候問一問，也可以知道一些知識，這也不是什麼壞事，所以當時才會叫北市文化局給他做口述歷史，我覺得發生在台灣的一切，都是歷史的一部分。

柯重申，「對我來講，不管是見李登輝、阿扁，都是蠻自然的事情，你都們在講說什麼拉攏獨派啊，操縱棄保，不要整天在這樣陰謀論，頭殼壞去。」

談到陳水扁的主治醫師陳順勝，至今仍對柯文哲曾脫口而出的「阿扁裝病說」相當不諒解，批評柯文哲還沒有正式道歉。柯不滿說，這才是被栽贓，去把當時的訪問調出來，「我解釋太多遍了」，更何況阿扁哪有不體諒。

對於陳順勝的批評，柯文哲也忍不住反嗆，指這就奇怪了，病人自己都覺得沒有問題，主治醫師怎麼反而有問題，這常常是這樣子，「我是說他不用裝病」，「他是真的病了」。

柯文哲還說，受不了媒體標題殺人，而且更好笑的是，阿扁自己都說沒有問題，你們旁邊卻說有問題。

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