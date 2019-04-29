出席阿扁新書發表會 柯文哲：就當作台北歷史一部分

2019-04-29 11:16

〔記者沈佩瑤／台北報導〕前總統陳水扁首本口述歷史回憶錄，5月5日於台北市長官邸藝文沙龍舉行新書發表會，外傳陳水扁有意向台中監獄提出申請，希望可以親自出席發表會，到時若台北市長柯文哲也出席，可能間接促成「柯扁會」。對此，柯文哲今早受訪不以為意透露，有交代文化局按表操課，如果沒有違反保外就醫原則，他數度說就當作參與台北歷史的一部分，「那有什麼問題我不去？」

台北市政府副發言人柯昱安會後補充，無論陳前總統是否出席，只要文化局邀請市長，就會去。

柯文哲今早出席衛生局公布台北市食品安全通報原則記者會接受媒體聯訪，他解釋，之前他是陳水扁醫療小組的一員，發現阿扁的前額葉有萎縮，當時也不知道會不會繼續變壞，所以阿扁保外就醫後，就交代文化局說基於保存歷史精神，趕快派人去做口述歷史。

柯直言，他的想法，不管喜不喜歡，發生在這島上的一切都是這島的一部分，但做完之後，拖了好久，直到最近阿扁才同意說出版。

他話鋒一轉回應會不會出席新書發表會，指自己有交代文化局就是按表操課，阿扁如果要發表會，要查清楚到底有沒有違反保外就醫原則，如果真的可以，出席新書發表會也不是奇怪的事啊，「那有什麼問題我不去？就當作歷史的一部分。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/