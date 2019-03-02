「直接Line就可以」 柯探扁否認媽牽線

2019-03-02

〔記者葛祐豪、蔡亞樺、張瑞楨／綜合報導〕台北市長柯文哲伉儷昨天下午一同到高雄人文首璽，探望前總統陳水扁。陳水扁之子陳致中會後強調，兩人會面沒談到任何選總統的事。

北市議員周威佑昨爆料，指促成扁柯會的幕後推手是柯文哲媽媽。扁二月十二日親自打電話給柯媽媽，在柯選二○二○總統幾乎成定局下，扁想藉機作為政治翻身的契機。對此，柯文哲否認說，「要見面直接Line就可以了……，我媽媽也沒有做這些事情。」

媒體也詢問柯文哲，此行沒有與高雄市長韓國瑜見面會很可惜嗎？柯回答說，見面機會很多，此次主要來找阿扁總統，因為當初替他寫一本口述歷史，準備出版，現在寫完了要補照片、校稿，但補照進度比較慢。阿扁當過一任市長、兩任總統，有機會出版口述歷史還是要出版。陳致中補充說，父親與柯有共識，希望最快四月能出版這本口述歷史。

至於扁目前病情如何？柯文哲先是一愣說：「不是不能談病人隱私嗎？」接著表示：「後遺症還是那樣子。」陳致中則說，扁目前狀況穩定，沒有惡化。

扁談特赦︰關鍵是要不要的問題

陳水扁昨天也到台中市，向上月過世的南區國光里長陳仁榮上香致意，遺孀中市議員邱素貞指，丈夫的遺願是總統蔡英文能特赦阿扁，陳水扁則說，關鍵是前總統馬英九所說「要不要的問題」，其他都是藉口，蔡總統會思考這個問題，「她能當總統，絕對有這個智慧，現階段該怎麼辦？她絕對有她的想法，所以我們就尊重。」

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