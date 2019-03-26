宣誓就任北市副市長 蔡炳坤：和柯P理念契合

2019-03-26 13:14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲去年就職連任，但三位副市長始終「三缺一」，本月柯文哲拍板，延攬前台中市副市長蔡炳坤接任副市長，今早舉行佈達宣誓就職。蔡炳坤會後受訪表示，認為自己和柯市長的理念契合，他過去在藍綠執政時期皆曾擔任公職，至於前長官、前台中市長胡志強今天就是抱著一個「嫁女兒」的心情來給予祝福，台灣沒有那麼多政治，還是有很多人情。

他提到，他39歲接任台中一中校長，是民進黨執政後遴選的第一批校長，外界也曾質疑是否有淵源，而他當建中校長是在前市長郝龍斌時期，所以對他而言，從來不考慮政黨問題，當時胡市長找他去當副市長，也沒有問過他這問題，加上他本身也沒有任何黨籍。

蔡說，柯之前在首長營中要求執政團隊秉持「信用」、「效率」、「傾聽」三原則，和他在教育界服務的信念契合。談到和柯文哲的淵源，來自於當年柯文哲愛徒曾御慈因酒駕過世，柯為此成立反酒駕協會，胡市長是全台第一個跳出來響應，他代表參與籌備和成立過程。

外界解讀柯文哲延攬原本在慈濟任職的蔡炳坤，是為搶攻宗教票，蔡炳坤對此則說「我個人看跟這個沒有關係」，以他原本任職的慈濟為例，其中一個戒律就是不能參與政治，否則就連志工證就要交出，他在慈濟和北市府都是為民服務，跟宗教沒有關係。他強調已卸下慈濟教育志業體執行長的職務。

至於在首都台北任何事情都可能被放大檢視，蔡炳坤認為只要秉持誠正信實，用誠實、誠懇的態度面對，相信可以得到大家的諒解。他也強調，過去曾三度到台北擔任建中校長、文化部次長、行政院顧問，對台中和台北的文化差異有一定了解。

前台中市長胡志強今天特地率包括前副市長蕭家淇在內前中市政團隊，在蔡就任後訪北市府，先拜會柯文哲，隨後與蔡話家常。蔡炳坤受訪笑說，胡市長就是用一個嫁女兒的心情，兩位市長都是直轄市長，彼此惺惺相惜，台灣沒有那麼多政治，還是有很多人情。

當被問及會不會期許自己在柯市長、胡市長之間扮演橋樑？蔡炳坤連聲笑說「很願意！」他說，胡市長曾擔任外交部長、駐美大使，外交經驗豐富，未來會從城市外交角度，邀請胡市長協助台北市發展。

胡志強受訪被問及如果柯文哲和高雄市長韓國瑜選總統會挺誰？他沒有正面回應，僅說民主國家，參選是每個人的權利，還反問媒體：「那你要不要選？」最後也只感嘆稱，自己常說台灣的政治已經夠亂了，不要讓他越來越亂。

蔡炳坤歷任台北市立建國中學校長、國立台中第一高級中學校長、台中市副市長、文化部政務次長、慈濟教育志業體執行長等職務。柯文哲上午主持佈達及就任儀式，在簡短介紹首長資歷後表示，「大概所有首長就算補齊了，希望大家繼續努力工作。」

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