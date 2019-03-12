柯市府第3位副市長是蔡炳坤？ 市府：人選之一

2019-03-12 23:03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲去年12月25日就職連任至今，卻仍有一個副市長懸缺，他屢次對外稱不急、慢慢找，今天傳出已拍板定案，將由藍營背景的前台中市副市長蔡炳坤接任，預計在下周二的市政會議佈達上任。北市府今證實，蔡為徵詢人選之一，但這一兩天才會定案，預計等柯文哲月底自美國返國後，才會佈達新的人事案。

目前仍懸缺的副市長職務主要督導教育局、文化局、體育局，社會局等較為軟性的局處，曾一度傳出柯屬意愛將、已返回台大醫院當醫生的社會局前局長許立民接任副市長，柯對此傳聞沒有否認，但曾回應「不急，現在要換工作，也不是突然跟老闆說我下周要換工作就換，也要交接，所以不是25日可以到齊」。

據了解，許立明曾說會在農曆年後給一個答覆，但至今已一個多月仍無回音，在這期間市府都在尋尋覓覓，今傳出經推薦，柯已拍板定案由蔡炳坤接任副市長。

北市府發言人劉奕霆說，市府一直在徵詢第三副市長人選，確定後會對外說明。至於是柯文哲選定蔡炳坤接任，劉奕霆未證實也未否認。

市長顧問兼市長室主任蔡壁如坦言，蔡炳坤確實為副市長甄選人選之一，預計這一兩天定案，但因柯文哲本週將訪美9天，原則上將等柯文哲回國後才會正式佈達人事令。

市府高層透露，蔡炳坤曾擔任過台中一中、建中校長，這是一個榮譽，對教育也很熟悉，且蔡炳坤在面試時自爆，過去擔任校長期間，都住在宿舍，每天早上七點就在校門口迎接學生，感覺能跟上柯每天早上7點半就要開晨會的步調。

現年59歲的蔡炳坤，台灣南投縣草屯鎮人，花蓮師專畢業、國立政治大學教育研究所博士，曾擔任國小老師、台中縣文化局副局長、台中一中校長、台北市立建國中學校長、台中市副市長與文化部政務次長等職務，現擔任慈濟教育志業體執行長。

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