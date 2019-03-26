若被問柯P選不選總統？陳佩琪：多讀點書，完成那3件事

2019-03-26 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜不斷被拱選總統，夫人李佳芬被問及是否支持丈夫時則稱「會叫他去洗衣服」，昨（25）日台北市長柯文哲被問及相同問題，柯笑回「我們家有洗衣機」，並自爆從來沒有洗過衣服，都是夫人陳佩琪在洗。對此，陳佩琪昨（26）日發文表示，若被問柯會不會選總統，自己會回答：「多念點書」。

陳佩琪發文表示，柯文哲出訪以色列時，除了傳自拍照，也帶了面膜、洗面乳和護手霜給她，雖然大家都知道那些東西是駐以色列外館人員送的，也清楚柯文哲的個性不會跑去買禮物，但收到禮物就是開心。而美國行時波士頓辦事處的人員也送了餅乾和巧克力，柯文哲也很有誠意的從波士頓扛回家，「對我來說很新鮮，也很感謝這些外館人員的心意」。

另外，陳佩琪也提到在九合一大選前與柯文哲直播助選、成吉思汗健身房「館長」陳之漢送給柯文哲的海軍襪，由於柯文哲有足內翻的毛病，這雙厚襪子除了保暖還有cushing 的作用，「所以他對這襪子滿意極了」。

陳佩琪說，2014年初柯文哲準備參選市長時，曾說想當個competent的市長，要先完成三件事：登頂玉山、腳踏車環島、全程走完大甲媽繞境。而柯文哲昨日出門前叮嚀她，要找出以前常穿的一雙黑、黃相間的美津濃布鞋，說這雙最好穿，下個月走大甲媽遶境時要穿這一雙，「想也知道當然好穿，因為已經被他穿破好幾個洞了，能殘存到現在，是我用粗針、黑線把洞一個個縫好的」。

陳佩琪表示，看到一則跟自己有關的奇怪新聞，韓國瑜被問是否選總統，而李佳芬說：「如果他真的有這個想法，我會叫他去洗衣服」，柯文哲受訪時被問及相同問題，稱「我們家有洗衣機」，但自己從來沒有洗過，都陳佩琪在洗，對此陳佩琪也幽默表示：「先生的意思應該不是說我要去選總統吧？喔喔，套句流行語，嚇死寶寶了！」

陳佩琪說，基本上現代家庭都有洗衣機，除了特殊衣物外很少需要花時間去洗衣服，但平時的確都是自己把衣服丟到洗衣機，「我想很多家庭都是這樣，也不知道這怎麼會變成一條新聞的」、「若哪一天媒體問我先生選總統的議題時，我會回答：『多念點書（當醫生或從政都應該這樣），好好去完成你想要完成的那三件事，至於衣服嘛，還是我洗就好！』」

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