國政白皮書為選總統鋪路？ 柯文哲：做我們該做的事

2019-04-13 12:15

〔記者詹士弘／雲林報導〕2020總統大選升溫，台北市長柯文哲參選總統檯面下動作頻頻，邀前考選部長林嘉誠擔任國政小組召集人，撰寫國政白皮書；柯文哲今天在西螺福興宮表示，很多城市外交已經不是市政等級可以處理，他只是「做我們該做的事」。

柯文哲今天贈西螺福興宮匾額「福厚仁興」，外界針對他組國政小組寫國政白皮書，推敲是為參選總統舖路；柯文哲說，台北市長的高度本來就需要一個制度，市政府內本來有個財經小組，但市府在處理很多事情還是需要很周詳思考，但又不可能花很多錢組政治幕僚組織，所以由政務官及專家學者專業擔任市長顧問，外界不用想太多，因為台北市長本來就需要很多顧問團。

因為顧問團叫做「國政小組」，外界解讀是為2020總統大選鋪路，柯文哲笑著說，「那把國政改市政就好」。

他隨後解釋，台北作為首都城市，像他這一次到美國作城市外交，這已是外交事務，不只是市政層次；他再解釋，以北農公司為例，25%的菜都是來自雲林，是國政還是市政，很難回答，牽一髮動全身，作周詳思考，對台北只有好處，沒有壞處。

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