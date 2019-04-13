鴨子划水 柯找林嘉誠組國政小組

2019-04-13

邀集專家、學者撰寫白皮書

〔記者楊心慧、蔡亞樺／台北報導〕二○二○總統大選升溫，台北市長柯文哲近來備戰態勢逐漸明朗。面對台北市議員、媒體的輪番詢問，柯始終不肯鬆口，檯面下卻動作頻頻，據本報掌握消息，柯除私下拜訪企業大老找金主外，還邀請前考選部長林嘉誠擔任國政小組召集人，召集專家學者撰寫國政白皮書，為二○二○備戰！

據記者查證，林嘉誠擔任柯的國政小組召集人，邀請專家學者提供總統政見的意見諮詢，柯近日更要求小組人選應儘快確定，儘速撰寫國政白皮書。記者昨向多位政界人士、專家學者求證，皆證實此消息，林嘉誠本人受訪時也未否認，僅說此事他不予回應。

林嘉誠是陳水扁當台北市長時的副市長，陳水扁擔任總統時，林則擔任四年的考選部長。四年前柯文哲首次參選台北市長時，林嘉誠曾任柯競選總部市政顧問團召集人，近日林也對民進黨總統初選對外發表意見。

頻訪企業、政界人士

柯文哲在春節後頻繁拜訪企業大老、政界人士，為參選總統鋪路，還派親信、北巿府顧問蔡壁如頻繁走動地方、拉攏各界尋求支持。柯文哲這次以「還願」為名，參加大甲媽祖遶境，也藉此到彰化、嘉義、雲林等農業大縣趴趴走，屢屢傳出籌組柯家軍布局總統大選。柯文哲昨說，「不要叫什麼柯家軍，其實全天下都可以為你所用，有時候沒人反而是優點。」

據悉，柯文哲曾對蔡壁如說要帶她進總統府，也曾在內部討論是否參選議題，幕僚雖正反意見不一，但柯團隊深知，二○二二年卸任市長後，二○二四年再參選已無市政資源可用，尋找奧援也更加困難，若明年參選，不僅可用市政資源拚選戰，即使失敗也還能繼續當台北市長。

據知情人士透露，柯文哲組國政小組，態勢已很明顯，參選可能性已達九成，所以在議會被議員質詢「是否選總統」時，才會閃爍其詞，遲遲不敢正面回應。

市府發言人劉奕霆昨表示，市長連任至今仍專心市政推動之工作，外界諸多揣測與評論皆為不必要之臆測，市府亦不清楚這些資訊從何而來，請外界將焦點放在台北市政之推動上。

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