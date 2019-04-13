獨家》柯文哲備戰2020！ 找「他」組國政小組寫國政白皮書

2019-04-13 00:27

〔記者楊心慧／台北報導〕2020總統大選氣氛升溫，始終不願鬆口參選總統的台北市長柯文哲近來備戰態勢逐漸明朗，但面對台北市議員、媒體的輪番詢問，柯始終不肯鬆口，檯面下卻動作頻頻，據本報掌握消息，柯除私下拜訪企業大老找金主外，還邀請前考選部部長林嘉誠擔任國政小組召集人，召集專家、學者撰寫國政白皮書，為2020備戰！

據記者查證，林嘉誠擔任國政小組召集，積極邀請專家、學者提供研究總統政見的意見諮詢，柯近日更要求小組人選應盡快確定，盡速撰寫國政白皮書，希望能盡早準備就緒。記者昨向多位政界人士、專家學者求證，皆證實此消息，林嘉誠本人受訪時也未否認，僅說此事他不予回應。

林嘉誠於陳水扁擔任台北市長時擔任台北市副市長，陳水扁擔任總統時，擔任4年的考選部部長，4年前柯文哲首次參選台北市長時，林嘉誠曾擔任柯競選總部市政顧問團召集人，近日林嘉誠也對民進黨總統初選議題對外發表意見。

柯文哲在農曆春節後開始頻繁拜訪企業大老、政界人士，為參選總統鋪路，還派親信、北巿府顧問蔡壁如頻繁走動地方、拉攏各界，不放棄任何尋求支持的機會。柯文哲這次以「還願」為名，參加大甲媽祖遶境，也藉此到彰化、嘉義、雲林等農業大縣趴趴走，遶境行程已進行到一半，屢屢傳出籌組柯家軍布局總統大選，柯文哲昨說，「不要叫什麼柯家軍，其實全天下都可以為你所用，有時候沒人反而是優點。」

據悉，柯曾對蔡壁如說要帶她進總統府，柯也曾在內部討論是否參選議題，幕僚雖正反意見不一，但柯團隊深知，2022年卸任市長後，2024年再參選已無市政資源可用，尋找奧援也更加困難，若現在先選，不僅可用市政資源拚選戰，若失敗還能繼續當台北市長，仍有兩年時間想退路。

據知情人士透露，柯文哲正號召專家、學者組國政小組，並提供研究總統政見的意見諮詢，態勢已很明顯，參選可能性已達9成，所以在議會被議員質詢「是否選總統」，才會閃爍其詞，遲遲不敢正面回應。

台北市政府發言人劉奕霆昨表示，市長連任至今仍專心市政推動之工作，外界諸多揣測與評論皆為不必要之臆測，市府亦不清楚這些資訊從何而來，亦請外界將焦點放在台北市政之推動上。

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