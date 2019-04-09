2020選不選 柯P：內心有答案

2019-04-09

〔記者林良哲、陳建志／綜合報導〕台北市長柯文哲昨天跟隨大甲媽祖遶境活動，從台中大甲連夜走到彰化市南瑤宮，全程四十公里，在抵達後他被問及是否參選總統時說：「我還是有內心的答案」；但在接受訪問時，他也沒把話「說死」，仍是強調：「不一定要自己去做！」

柯文哲此次參與遶境活動，自稱「還願之旅」，全程以徒步方式進行。經過連夜「行軍」，原訂上午九點半走到彰化南瑤宮，並在信徒大樓休息，下午繼續行程，沒想到因路程遙遠，他整整遲到了一個小時才抵達；進入廟宇之後，他滿臉倦態，並苦笑埋怨市府團隊安排行程太緊湊，「簡直把我當成二十幾歲在操！」「唉，覺得這個身體好像不是我的了！」

至於是否參選總統？柯表示，台灣不是只有選舉，老實講這不是一個很健康的社會；他還是有內心的答案，如果說這樣做對台灣沒有比較好，那他覺得也不一定要做，就是說做什麼事情（指擔任總統），不一定要自己去做。

柯文哲昨天走到台中市大肚區超商休息時，粉絲紛紛拿書請他簽名，還和他拍照，沿途不少參加遶境民眾看到柯Ｐ本尊現身，都開心和他擊掌，並大喊：「市長加油！」

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