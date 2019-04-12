2020大選不組柯家軍？ 柯文哲：全天下為你所用

2019-04-12 16:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕返回台北市出席市議會施政報告的台北市長柯文哲，再度南下繼續參加大甲媽祖遶境，今在雲林時接受媒體聯訪。被視為2020總統熱門人選的柯文哲，不斷有傳言柯想籌組柯家軍，柯文哲受訪時表示，「全天下都可以為你所用，有時候沒有人反而是優點。」

媒體詢問北市議員陳建銘打算參選2020立委，是否會幫忙？柯文哲僅說，再講吧！看幫到什麼程度。媒體再問之前幫陳建銘女兒陳思宇選北市士林大同區立委，這次不幫忙陳建銘嗎？柯說，「這件事他（指陳建銘）還沒跟我講，我還不曉得」。

主張整合泛藍、白色力量與第三勢力的「非綠平台」親民黨立委陳怡潔日前也宣布角逐士林大同區立委，媒體好奇柯要幫陳建銘還是陳怡潔，對此柯文哲也未作表態，僅說「再講吧！我們不會答假設性的問題，真的發生再講。」

媒體詢問是否不組柯家軍，柯文哲說，唉唷，不要叫什麼柯家軍，「其實全天下都可以為你所用，有時候沒人反而是優點。」

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