中國買臉書粉專2年前就有！他曝追蹤金流也沒用

2019-04-06 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選將屆，中國也開始積極布局網路戰，近日更大肆發出收購台灣臉書粉專的訊息，引起網友熱議。對此，長期研究網路生態的臉書粉專「王立第二戰研所」表示，中國網軍買粉專這件事情2年前就有，也提到就算追到金流恐怕也查不到東西。

臉書粉專「王立第二戰研所」表示，中國網軍利用外包、層層轉包的方式收購台灣知名臉書粉專，「才會出現這種智障的購買技巧，追金流沒有用，十之八九最後都是台灣的公關公司，就算調查局上門問，他也可以拿一堆娛樂跟圖片出來，說是客戶要經營粉專，做網購生意。」

「我不期望會理解比較專業的手法，很多手法跟手段，細膩之處很難發現，這次的狀況比較像是打掉信用的。」該粉專說，中國網軍負責擾亂台灣輿情的專案負責人，或是其中的業務負責人之一，發現台灣有人在提倡戰爭意識，注意到這類的活動。

接著，刻意用智障手法激起討論，第一步就可以把泛藍反綠的切割，因為藍的先天覺得綠的在推卸執政無能的責任，只有綠的會說謊，「共匪手段怎麼可能這麼白癡」；然後，就只需要處理剩下的一半，大概不用幾天，就會開始出現這是偏綠人士在收購粉專，以及「刻意栽贓給中國」的訊息。如此一來「保證打掉偏綠那邊兩三成的自信。」

網友也紛紛留言，「土條就已經在說是泛綠栽贓中國了」、「金流都是台灣的，應該也只會查到台灣公司吧，之後追下去就可以看政府追殺百姓了」、「緊張是因為現在才有人警覺到這件事的嚴重性，不然之前根本沒人在意」、「對被收買的統媒和內容農場都要提高警覺啊...」。

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