資訊戰埋梗10年？一張圖看懂「中國控制台灣選舉產業鏈」

2019-04-06 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選將屆，中國近期被爆出積極招攬台灣在地網軍，不少臉書粉專都收到要求收購的訊息，引起網友熱議。對此，臉書粉專「鄉民挺起來」和「王立第二戰研所」共同製作一張「中國控制台灣選舉產業鏈」圖表，內容指稱中國對台的「資訊混合戰」早就埋梗10年。

圖表內容顯示，中國當局透過官方及民間路徑雙管齊下，影響台灣國企、學術、文化、台商等各層面，過程中，也會滲透到台灣的網路社群、媒體廣告業、傳統媒體，最後到最下游的親中候選人或中國指定政治人物，整條產業鏈環環相扣，為的是要在台創造親中風向，影響選情。

「鄉民挺起來」5日指出：「中國網軍正在複製去年（11月24日）影響台灣的選舉模式，買台灣比打台灣便宜，千真萬確沒在豪洨的，戰爭早就開始了，中國對台灣的資訊混合戰早就埋梗10年，電視新聞頻道報紙手遊App地方基層組織宮廟地方金流赴中落地招待，以上全是中國滲透威脅台灣的戰場。」

該粉專也呼籲，距離2020年1月總統大選，倒數9個月，不過中國控制台灣選舉的產業鏈力道只會一波強過一波，「更多網紅網美名嘴政客媒體，會用誠實的身體告訴你，背後的大BOSS究竟是誰？歡迎對號入座。」

此文一出，隨即引發網友熱烈討論，不少人表示「台灣是數一數二媒體被侵略最嚴重的國家」、「所以說嘛，呱吉把業配新聞的事實戳出來，告訴我們這只是冰山一角啊」、「目前台灣的大問題是溫水煮青蛙，很多人不怪加熱的那個人（對，我說的就是國民黨），卻責怪受困在鍋裡的青蛙」。

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