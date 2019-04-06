買台灣粉專護航 學者：中國以台制台

2019-04-06

對台網路戰 操作手法更加細膩

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國近期密集招募「台灣在地網路協力者」，陸續徵求「轉貼高手」、網紅，還欲購買台灣各大臉書粉絲專頁；學者認為，這是中國「以台制台」的手法，也顯示對台的「網路戰」操作更細膩，畢竟中國網軍遣辭用字跟台灣有很大差異，且每次查出發文的ＩＰ不在台灣，就會被認為是中國黑手介入。

遣辭用字不同 中國網軍易被識破

台大政治系副教授陳世民表示，中國解放軍在二○一五年成立新軍種「解放軍戰略支援部隊」，任務內容包括情報、技術偵察、電子對抗、網絡攻防、心理戰等領域；除正規網軍外，中國還有「五毛黨」，去年底九合一選舉對台首次練兵，真正目標在明年總統大選。

陳世民認為，中國網軍現雖已進入ＰＴＴ、各大網路論壇與留言板等，但一旦查出ＩＰ來自中國，就會被戳破是中國的操作與陰謀，並非台灣在地聲音，因此對岸希望找台灣網友與網紅護航。中國花錢招攬台灣人，畢竟「買台灣比打台灣還便宜」，若有台灣網友甘為中國網軍，恐已違反兩岸人民關係條例。

台灣網友若被收買 恐違兩岸條例

東華大學教授施正鋒說，中國的網軍遣辭用字跟台灣極不相同，常常一看就知道，而且感覺「假假的」，因此中國才會用錢收編台灣網友潛伏在網路，「要抓住台灣網友的胃口」。雖距總統大選還有九個月，「現在先讓網路機器轉一轉，在關鍵時刻才能投下撒手鐧」。

台北大學助理教授沈伯洋分析，台灣有很多既存的粉絲專頁，什麼類型都有，「中國不必花時間建立，但可以買，而且很多人會賣。」雖然被購買部分粉絲專頁很小，只有幾千人按讚，但就行銷角度而言，只要針對不同族群做不同「行銷」，以偏頗標題與新聞及「不成比例」的投放，就可以輕易改變投票意向。

沈伯洋強調，中國網軍和行銷的收購行動已動起來，操作會更細緻化。台灣再不動起來就是死路一條，這件事要解決的優先程度絕對排在第一。中國已滲透基層鄰里和宮廟，只要搭配網路農場、報紙和電視新聞，在各地發出和平統一的耳語，就達到統戰目的。

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