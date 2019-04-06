跳票沒關係！ 韓粉列出韓國瑜9項政績 網友看完全笑翻

2019-04-06 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜選後爭議不斷，除多項政見跳票，日前請假缺席市政會議，紀錄卻標註「公出」，都引發不少討論，但這些情況在韓粉眼裡都不是問題，就有韓粉列出心中韓國瑜的9項政績，圖片曝光引起許多網友討論與嘲諷。

有韓粉在韓國瑜臉書文章留言處貼出一張圖，裡面詳列他心目中韓國瑜的9項政績，如「路逐漸平了」、「夜市生意興隆了」、「觀光人數變多了」、「飯店住宿率大幅提升」、「農漁產品銷售量增加了」、「企業投資金額及家數增加」、「高雄市民看到希望，覺得這三個月政績超過以前陳菊陳菊的四年」、「高雄市成了華人關注最高的城市」、「高雄市民變快樂了」。

圖片曝光引起網友熱議，紛紛留言嘲諷「說真的上任三個月能有什麼政績啦」、「只會自爽有夠可悲」、「華人關注最高？因為想笑吧」、「高雄人證明全成為喜韓兒了」、「笑到快崩潰，韓粉素質真D高，嘴不過就開始人身攻擊，不過有什麼偶像就有什麼粉絲我是不怎麼意外啦」、「笑話城市讚讚讚」。

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