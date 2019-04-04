不跟蔡英文同台怕幫抬轎 柯撇清稱：我不曉得有這活動

2019-04-04 14:46

〔記者沈佩瑤／台北報導〕總統府音樂會4月6日凱道登場，總統蔡英文與台北市長柯文哲是否同台受矚目，不過，北市觀傳局長兼發言人劉奕霆表示，柯文哲另有要公，指派副市長蔡炳坤出席。

台北市長柯文哲今天下午到兒童新樂園出席兒童節活動前接受媒體聯訪，對此僅稱他不曉得有這活動，他沒有想這麼多，行程通常是幕僚在排，他根本搞不清楚狀況。

由於傳出音樂會當晚會有一批年輕人將以行動力挺蔡英文，媒體今天問柯，是不是認為那是蔡英文的主場，所以才不想出席，避免變成幫忙抬轎？柯搖頭再次說，「我不曉得有這活動。」

柯也說，有去才有考量，沒去有什麼好考量的。至於有沒有收到邀請函，柯則說自己不會去管這種事情。

此外，國民黨台南市黨部主委謝龍介昨晚在政論節目「關鍵時刻」中表示，不認為「蔡柯配」是不可能的，因為綠營現在走的是險中求勝之招，如果特赦前總統陳水扁，深綠的基本盤就保住了，再來誰能夠分到韓國瑜的票，應該就是柯文哲，所以「政治上沒有不可能的事」。

柯文哲聞此嘆口氣說，「唉，每天什麼奇怪的配都有」，每天配要幹甚麼，「我現在還是台北市長，每天都還是有上班。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/