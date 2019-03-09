蔡英文民調影響參選意願？ 柯P：最大的敵人是自己

2019-03-09 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕外界對於台北市長柯文哲是否出來角逐2020總統大位非常關注，先前接受媒體訪問時，柯文哲說，假使蔡英文總統的民調有40％，那麼就不會有人出來挑戰她。日前也有友柯人士分析，蔡英文的民調將會影響柯P出來參選的意願。對此，柯文哲今天再度被問到這個問題時，要大家別想太多，「我們最大的敵人永遠是自己」。

綜合媒體報導，柯文哲今天上午參加北市首長領航共識營時接受媒體訪問，被問及若是總統蔡英文的民調介於25％到30％，是否將會考慮出來參選？柯文哲笑舉「貝式定理」曖昧回應，要大家先別想太多，「很多東西有發現了，就可以做決定」，身旁幕僚則說，市長舉貝氏定理為例想說的是當事情的前提越明確，那麼它的答案就會越精準，到時隨情況明朗化再來做決定。

至於未來蔡英文的民調是否會破25％，柯文哲僅說這不是他所能決定的，「我們最大的敵人永遠是自己」。身旁幕僚急打圓場，解釋柯文哲的意思是每個人最大的對手永遠是自己，只要自己該做的事有做到就好，也希望外界別一直把柯文哲視作蔡英文的假想敵。

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