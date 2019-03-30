蔡柯配夢幻組合？ 柯文哲自認美日中都可接受但非首選

2019-03-30 11:52

〔記者楊心慧／台北報導〕2020年台灣總統大選，外界關注藍綠陣營究竟會推派誰，如今傳出美、日很可能聯手撮合總統蔡英文與柯文哲組「夢幻組合」，台北市長柯文哲受訪表示，自己是美、日、中可以接受的人，但他不會是美、日、中的first choice（首選）。

政大國際關係中心研究員湯紹成接受《多維》專訪指出，美、日很可能會聯手撮合蔡柯配選總統，希望藉此打敗國民黨，因蔡英文至今都聽美的話，柯文哲則是美、日、中3方都能接受的人選，因此這是「夢幻組合」。

柯文哲上午出席建成公園共融式遊具啟用記者會，接受媒體聯訪時，聽到媒體詢問先問了兩次說：「齁，你從哪聽來的？」媒體回報紙寫的，柯文哲才說：「應該這樣講，我是美日中都可以接受的人，這大概是對的，但不會是美日中first choice，這我也非常清楚。」

被問到蔡英文是否也是美日中都能接受的人？柯文哲則避談，僅說選舉的問題盡量不要問他。至於認為蔡賴配還是蔡柯配哪個對抗國民黨勝算大？柯文哲僅稱，他認為現在這個都不會發生。

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