自稱危機型領導人 柯P：國家不可以每天裝葉克膜

2019-04-03 14:49

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲接受三立《94要客訴》專訪，談到2020選戰，他認為美國比較喜歡蔡英文、中國比較喜歡韓國瑜，而他不是大家的首選，但就是可以忍受的那個。不過柯文哲沒有正面回應主持人楊琇晶指稱「有時候要選CP值最高的」，但他形容自己是「危機型領導人」，如果這國家需要他，那就太慘了。

柯文哲說，前總統李登輝常說「不滿意但可以接受」，但現實人生中，滿意但可以忍受就很厲害了，所以是這樣，「我是大家都勉強可以接受那個人」。

楊琇晶追問，「那就是最好的選擇的意思囉？」柯文哲對此不置可否，僅說，「不一定，這另外再說」。

聽到現場民眾提問，目前台北市的市政，有甚麼像是需要用葉克膜一樣急救的，柯則笑回，用葉克膜，那是很不得已了。他認為還是要建立一個比較正常的社會，不要老是用急救的，就像身體要弄得健健康康，不要糖尿病也不控制，吃得又胖，然後生活亂七八糟，每天熬夜打電動玩具，等到有一天心肌梗塞，再裝葉克膜，「神經病！」

他並藉此提問，強調不是把國家這樣弄到每一樣都很危急，例如年金改革20年前就該處理，結果大家都裝好人，現在要說小英憨膽也是對的，因為誰來做都做不好，只是大傷、小傷的差別，所以國家不可以每天裝葉克膜，這是很悲哀的事情。

話鋒一轉，柯也說，「所以老實講，柯文哲是危機型的領導人物」，如果今天國家需要他，那就太慘了。

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