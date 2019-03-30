小英大勝國民黨！一張圖揭露農產外銷真相

2019-03-30 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜接連出訪星馬、中國，宣稱已簽下數10億的外銷訂單，被部分媒體大力推捧，反觀總統蔡英文，上任後被部分媒體抨擊沒有照顧農、漁民，但事實呢？有網友根據農委會資料做出折線圖，從中很明顯即可發現，蔡英文上任後，農、漁產品在外銷中，不管是銷售額或是銷售量都比國民黨執政時期來得好。

「來！大家自己看」，臉書粉絲專頁「不禮貌鄉民團」貼出網友「JoSe Sung」根據農委會資料所做出的折線圖，從中可以看到，蔡英文2016年上任後，台灣的農魚林畜在外銷上，不管是銷售量或是銷售額，都更勝國民黨執政時期，「甚至連2014～2016期間，被國民黨帶到崩盤的農業出口，也在2016年之後被蔡英文拉上來」，「不禮貌鄉民團」痛批，國民黨不斷欺騙台灣人「不靠中國就要完蛋了」，但事實上根本就沒有這種問題，「就是你們這些人一直在唱衰台灣」。

製作圖表的網友「JoSe Sung」也說，「靠北呀！我一直想說蔡英文農業外銷很弱，所以國民黨才一直打農業」，但親自到農委會查詢數據並做出比較後，發現蔡英文執政並沒有讓外銷出現問題，而且在不依靠中國下，出口額還能往上攀升，「根本超強呀！」

網友「JoSe Sung」指出，2016年農業出口總額46億美元，2018年大漲到55億美元，「而且出口額和出口量的差距不斷拉大，代表單位的產值還逐年升高」，蔡英文拼經濟造就了「農業出口值創新高、外資投資也創新高、股市上萬點17個月，基本薪資兩年的調漲就超過馬英九八年，舉債還減少95億」，發現事實後，「JoSe Sung」抨擊部分媒體的說法，直呼蔡英文「到底哪裡沒做好呀？」最後有感而發地說，「有一種差，叫做聽國民黨豪洨就覺得差」。

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