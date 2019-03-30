痛批國民黨認賊作父 謝志偉氣炸：竟然告Taiwan總統！

2019-03-30 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文率團出訪友邦帛琉、諾魯，以及馬紹爾群島等3國，藉此宣揚我國以互利互惠之「踏實外交」精神，竟遭宣布參加國民黨總統初選的前台北縣長周錫瑋告發內亂罪，駐德代表謝志偉對此怒轟藍營「自己認賊作父就算了，還要告『Taiwan』總統！」

周錫瑋27日表示，蔡英文身為中華民國總統，她的一言一行必須遵守中華民國憲法，但她一再否認中華民國國號、國體，造成全國人民的不安，周認為，小英於今年3月21至28日出訪位於太平洋的友邦帛琉、諾魯期間，自稱「台灣總統」，而非中華民國總統，周為此向高檢署告發小英涉內亂罪。

謝志偉對此在臉書上抨擊，國民黨帶領的中華民國被共產黨打退到台灣，現在國民黨主席、副主席、現任市長、卸任總統與副總統，一群領中華民國薪水或退休金的人，反倒支持中國的反分裂國家法，還出席國慶閱兵、聽中共國歌，在其他國家與「匪首」見面還藏起「中華民國」國旗，放任中國繼續威脅台灣。

謝志偉痛批，國民黨「自己認賊作父就算了，還要告『Taiwan』總統！」，根本是「乞丐趕廟公」的行為，台灣拚外交是為了抵抗中國打壓，「你們抱中國大腿就算了，還扯台灣後腿！」，謝秀出自己在德國的辦公室照片，不但有國旗還有小英肖像。

謝志偉說，「我台灣大使在德國掛中華民國國旗，你們中國國民黨去中國觀禮人家升五星旗。結果你告我們？你們可以背叛中華民國，我們不可以捍衛台灣？」，所幸在德國的台灣僑民，全部都是不分黨派共同力抗中國共產黨的鴨霸行為。

謝志偉臉書全文

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