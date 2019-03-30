為躲韓粉變自閉！王浩宇難得出門驚覺「醒來的人變多了」

2019-03-30 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇不斷大爆高雄市長韓國瑜的料，並時常對韓國瑜的做法發表言論，使他成為韓粉攻擊的目標，為了躲避韓粉，王浩宇只要沒有特別的事，就會儘量待在服務處，不過昨晚王浩宇開心地發現，「醒來的人好像變多了」，讓他信心大增。

王浩宇在其臉書表示，為了躲避韓粉的攻擊，除了「早上到議會質詢、下午上完節目」，日常工作中若沒必要，就會儘量躲在服務處辦公，「幾乎沒有公開行程」，讓他變得有些自閉傾向，他認為，在民主的台灣中，言論自由是每個人應有的權力，「但任何監督韓市長的人，這段時間卻必須生活在恐懼裡」，只要是批評韓國瑜的人，不管是黃光芹、蔡詩萍、黃暐翰，包括王浩宇自己，無一不遭受到韓粉恐嚇，甚至威脅到家人，「連藍營政治人物也無法倖免」。

「但最近，醒來的人好像變多了」，昨晚王浩宇鼓起勇氣，和家人一起出門吃飯，沒想到路人看到他的反應讓他大感意外，這一路上竟然有人幫他加油打氣，甚至要求合照，人數還超過10人，這猶如給了王浩宇一劑強心針，「瞬間讓我信心大增，相信這段時間的努力是正確的，未來也應該繼續說真話」。

王浩宇說提到，儘管政治對有些人而言是「最高明的騙術」，但前美國總統林肯曾說過，「你可於短期內愚弄所有人，你甚至可以永遠愚弄某些人，但你不可能永遠愚弄所有人」，王浩宇認為，「就算沉睡的人很多，但大家總會醒來的」、「只要堅持走下去，總有一天會獲得肯定的」。

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