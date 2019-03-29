蔡英文感謝陳建仁：我們有責任推出最強組合，堅守改革

2019-03-29 19:09

〔記者李欣芳／台北報導〕自認明年將完成階段性任務的副總統陳建仁，今天與蔡英文總統會面，表明無意與蔡搭檔參選下屆正副總統，盼民進黨全黨團結形成最強組合，蔡英文總統今晚在臉書上表明她非常感佩陳建仁為了整體團隊的團結，所做出的決定，總統強調，如果方向是正確的，改革是必須的，那民進黨就不該放棄，我們就要繼續堅持下去。我們有責任共同努力，對支持者負責，推出民進黨最強的組合。

蔡總統說，我們一定要讓支持者安心，繼續堅守改革的方向，贏得人民的支持。

總統表示，陳建仁副總統確實是最好的工作伙伴。「我告訴他，我非常感佩他為了整體團隊的團結，所做出的決定，也更感慨我們必須要做這樣的努力」。他的專業和認真，無懈可擊；他的溫暖和無私，更是這個社會需要的特質。我一直很珍惜每一位工作夥伴。

蔡總統說，他和陳副總統，和歷任的行政院長林全、賴清德以及現任的蘇貞昌，這個執政團隊，共同跨過了一道又一道的改革難關，實現了民進黨的理想、和對選民的承諾。

「我也知道，因為這樣的改革，我們難免遍體鱗傷，但是因為整個團隊都相信我們的方向正確，目標一致」，所以在這次的補選團結一心、永不放棄，守住了席次，重建了支持者的信心。

蔡總統說， 大家想一想，過去我們一起打拼的這3年，有什麼方向是錯誤的嗎？我們做的事有哪一件，不是在兌現我們對於台灣這塊土地的承諾？我們堅守國家的主權，把台灣的國際戰略地位推向未曾有過的高峰，這不是台灣本土陣營一直以來所期盼的嗎？

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