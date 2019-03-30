港媒分析握手政治學 韓國瑜「奉承」中聯辦主任

2019-03-30 09:49

〔記者鍾麗華／綜合報導〕香港《成報》今天報導，政治人物的握手從來是一門學問，隱藏政治密碼，可見互相較勁，或是阿諛奉承。高雄市長韓國瑜破天荒走進香港中聯辦，與王志民親切握手，被視為「投共賣台」之前奏；香港特首林鄭月娥則在公開場合拒絕跟王志民握手，解讀不同，有說是她暗中抗衡中聯辦愈來愈干預特區政府，也有說是她目中無人。

報導指出，原可趕及出席昨天「全國兩會精神主題宣講會」的林鄭，沒有與王志民同場，被視為「拒絕同行」的信號。今年是香港主權移交22年，香港特區政府與中聯辦的互動關係愈來愈微妙，官場普遍憂心難以抵抗中聯辦指令。由此觀之，韓國瑜「賣台」，為「一國兩制」背書，台灣公僕應早有心理準備。

報導分析，韓國瑜奉承握手，林鄭則拒絕握手，相映成趣。本週三（27日），以佛教藝術為展覽主題的「慈山寺佛教藝術博物館」舉行啟用儀式，除了李嘉誠基金會主席李嘉誠出席之外，特首林鄭月娥、中聯辦主任王志民亦同場。

《成報》描述，李嘉誠先以雙手握住林鄭的右手幾秒，之後轉身以左手握住在其身後的王志民的右手，王志民亦向林鄭伸出了右手並趨前一步，李嘉誠則似乎想以右手邀請林鄭與對方握手，詎料林鄭此時無伸手，反而將身體轉向另一面，兩三秒後王志民尷尬得縮回右手，眾人一字排開大合照，期間林鄭還看手錶，似乎有點趕時間。她未幾即從王志民面前行過，步向出口，兩人握手一幕最終無出現。

報導指出，這一幕，官場自有不同解說，有立場親北京的傳媒認為，林鄭當時確實趕時間，要趕飛機前往海南出席博鰲亞洲論壇，亦有指其實林鄭抵達慈山寺時，已跟王志民打招呼及握手。不過，也有政壇解讀，從身體語言上看來，林鄭確實不希望與中聯辦「同行」，才在公開場面上選擇不與王志民握手。

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